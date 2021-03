Nio Aktie: Wie steht der Top-Performer im Jahr 2021?

Einer der Top-Performer im Jahr 2020,(NYSE:NIO) gab am Montag nach Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt und notiert tief im Minus. Die Preisaktion in diesem beliebten Thema macht es zum PreMarket Prep Stock of the Day. Das Unternehmen, das als der Tesla Chinas bezeichnet wird, ist auf dem chinesischen Markt für elektronische Premium-Fahrzeuge tätig. Das Unternehmen entwirft, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!