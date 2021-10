Nio-Aktie: Wie soll es jetzt weitergehen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio Inc. (NYSE:NIO) wurden am Freitag höher gehandelt, nachdem berichtet wurde, dass das Unternehmen die jährliche Produktionskapazität in seinem Werk in Hefei im Jahr 2022 verdoppeln kann.

Nio produziert derzeit mit einer Kapazität von 120.000 Einheiten pro Jahr und plant, nach Abschluss des Upgrades eine Kapazität von 240.000 Einheiten pro Jahr zu erreichen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt Nio 3,4 % höher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



