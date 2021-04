Nio-Aktie: Wie sind die Zukunftsaussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

NIO Inc. (NYSE:NIO) ist ein begehrter Trade für Privatanleger, die davon überzeugt sind, dass die Aktie die aktuelle Flaute überwinden und ihre Rallye wieder aufnehmen wird.

Der Optimismus wurde in einem Beitrag im r/NIO_Stock-Forum deutlich, in dem ein Redditor, der als u/rkay0820 identifiziert wurde, vorschlug, dass Nio-Aktien in etwa 18 Monaten von $40 auf $400 steigen könnten.

Nio wird derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung