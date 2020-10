Nio-Aktie: Wie ist das zu werten?

Um die Nio-Aktie ist es in den vergangenen Tagen verdächtig ruhig geworden. Das Papier bewegt sich seit einigen Tagen seitwärts und neue Signale gab es weder an der Börse noch im Nachrichtenticker zu sehen. Das ist aber alles andere als eine schlechte Nachricht. In der vergangenen Woche legte der Titel nach positiven Analystenkommentaren enorm zu. Die dadurch erreichten Zugewinne konnten bisher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



