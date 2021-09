Nio-Aktie: Wie Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nio ist in den vergangenen Tagen an den Aktienbörsen etwas stiefkindlich behandelt worden. Nun wurde der Wert am Donnerstag in den ersten Handelsstunden erneut um etwa 1,7 % nach unten geschickt. Die guten Nachrichten, die zuvor durch die Medien geisterten, scheinen keine besondere Rolle mehr zu spielen. Geht es Nio nun wie Tesla?

Schwankungen inklusive – und mehr?

Die Aktie des großen US-Konkurrenten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung