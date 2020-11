Nio Aktie: Werden wir am 17. November mehr wissen?

Ende des Kursanstiegs der Nio-Aktie? Von wegen – zuletzt hat sich der Anstieg sogar noch beschleunigt und hier zeigt sich nun eine durchaus überkaufte Situation. Auf Jahres-Sicht hat die Aktie inzwischen sehr beeindruckende 2.178% zugelegt (in Euro gerechnet). Läuft da der Kurs der fundamentalen Entwicklung voraus? 17. November werden wir wahrscheinlich mehr wissen: Denn an dem Tag will NIO die Zahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung