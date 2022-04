Nio-Aktie: Was wird passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Nio, Inc (NYSE:NIO) notierte am Mittwoch zeitweise über 5 % höher, nachdem die Aktie am 11. April einen Tiefpunkt bei 17,77 $ erreicht hatte. Überblick Der in Shanghai ansässige Hersteller von Elektrofahrzeugen vollendet möglicherweise die letzte rechte Schulter in einem bullischen umgekehrten Kopf-Schulter-Muster. Ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster kann entweder ein starker Umkehrindikator sein, wenn es am Boden eines Abwärtstrends gefunden wird,… Hier weiterlesen