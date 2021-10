Nio-Aktie: Was passiert nun?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Es kommt bereits zur ersten Gegenwehr und die Frage ist – schaffen es die Bullen von Nio nun den Durchbruch weiter voranzutreiben? Falls es gelingen sollte, so kommt die abwärts gerichtete Trendlinie bei etwa 40,00 EUR direkt in den Fokus. Auch das am 1. Juli erreichte Hoch von 46,70 EUR ist als Kursziel auf der Oberseite interessant.

Übernehmen die Bären?

Falls hingegen doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung