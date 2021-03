Nio-Aktie: Was denn nun?

Es ist noch gar nicht lange her, da blickte die US-Bank Morgan Stanley noch sehr positiv in die Zukunft des chinesischen Elektroautoherstellers Nio. Das zeigte sich unter anderem an einem spontan erhöhten Kursziel für die Aktie des Unternehmens. Diese Prognose wurde nun aber überraschend schnell wieder kassiert.

Die Experten bei Morgan Stanley nahmen sich die Nio-Aktie noch einmal zur Brust und schlugen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung