Nio Aktie: Was ist denn heute los?

NIO Inc. (NYSE:NIO) wird am Montagmorgen niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es im Oktober 3.667 Fahrzeuge ausgeliefert hat, was einem Rückgang von 27,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Nio meldete Auslieferungen von 218 ES8, 2.528 ES6 und 921 EC6. Nach Angaben von Nio wurden die Fahrzeugauslieferungen im Oktober durch die Verringerung des Produktionsvolumens infolge der Umstrukturierung und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



