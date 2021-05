Nio Aktie: Warum Nio am 3. Juni eine außerordentliche Aktionärsversammlung abhalten wird!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio kündigte letzte Woche an, dass es am 3. Juni eine außerordentliche Hauptversammlung oder EGM (extraordinary general meeting) der Aktionäre in Shanghai abhalten wird.

Was ist eine außerordentliche Hauptversammlung

Eine außerordentliche Hauptversammlung ist jede Aktionärsversammlung, die von einem Unternehmen außerhalb der regulären Jahreshauptversammlungen einberufen wird. Sie wird in der Regel einberufen, wenn sich zwischen den jährlichen Aktionärsversammlungen etwas Unerwartetes oder Dringendes ereignet.

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Warum hält ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!