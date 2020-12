Nio Aktie: Wahnsinn!

Nio ist am Donnerstag – fast wie erwartet – mit einem Paukenschlag in den Handel gestartet. Das Unternehmen schaffte einen Aufschlag von 6 % und nähert sich damit seinen Allzeithochs bis auf einen Wimpernschlag an. Dieses Zeichen hat nach Meinung von Analysten mit Recht nicht lange auf sich warten lassen. Der Wahnsinn dürfte weitergehen – inklusive eines enormen Kursziels.

