Nio Aktie: Von Erholung keine Spur!

Neue Woche, neues Glück: Nach katastrophalen Kursentwicklungen in der vergangenen Woche ging es am Montag an den Börsen zu weiten Teilen wieder leicht aufwärts. Davon konnten zahllose Aktien profitieren, auch in China. Bei den Anteilsscheinen von Nio war jedoch nichts von guter Stimmung zu spüren. Im Gegenteil, der Kurs ging hier mit 3,15 Prozent sogar recht stark auf Tauchstation.

