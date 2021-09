Nio-Aktie: Viel besser als gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den vergangenen beiden Handelstagen zog die Nio-Aktie wieder an. Bei ordentlichen Umsätzen bildeten sich zwei weiße Tageskerzen aus. Ende aus und vorbei? Der Wert stieg von 37,20 US-Dollar bis auf ein gestriges Schlusskursniveau von 40,35 US-Dollar an. Ein prozentualer Gewinn von 3,15 Prozent.

zur Originalmeldung