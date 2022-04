Nio-Aktie: Verbesserung der Auslieferungen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio, Inc (NYSE:NIO) sprang am Freitagmorgen um über 6% nach oben, nachdem sie am Donnerstag um über 5% gefallen war, inmitten eines Rückgangs an den allgemeinen Märkten, der den S&P 500 um 1,57% sinken ließ, wobei 1,08% des Rückgangs innerhalb der letzten 45 Minuten der Handelssitzung stattfand.

Der in Shanghai, China, ansässige Elektrofahrzeughersteller meldete am Freitag eine Verbesserung der Auslieferungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung