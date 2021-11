Nio Aktie: Das Unternehmen verzeichnet im Oktober einen Rückgang der Auslieferungen um 27%!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

NIO Inc. (NYSE:NIO) verzeichnete im Oktober 2021 einen Rückgang der Fahrzeugauslieferungen um 27,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Unternehmen lieferte insgesamt 3.667 Fahrzeuge aus, was auf eine Verringerung des Produktionsvolumens aufgrund der Umstrukturierung von Fertigungslinien und bestimmter Volatilitäten in der Lieferkette zurückzuführen ist. Die Auslieferungen im Oktober bestanden aus 218 ES8, dem sechssitzigen oder siebensitzigen Premium-Elektro-SUV des Unternehmens, 2.528 ES6, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



