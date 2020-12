Nio Aktie: Unglaublich!

Schon wieder ist Nio unter Druck geraten. Das vormals so starke und gehypte Unternehmen musste am Donnerstag zum Einstieg in den Handel einen kleineren Abschlag hinnehmen. Dies wiederum dürfte aus Sicht von Analysten die Situation nicht beruhigen. Die entscheidende Glaubensfrage nach diesem unglaublichen Kursverlauf bleibt: Gibt es einen kleinen „Crash“ oder wird die Aktie das vormalige Kursziel von beispielsweise 50 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung