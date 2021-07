Nio-Aktie: Übergeordnet eine Bullenflagge?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bei der Nio-Aktie bildet sich ein leicht abwärts gerichteter Trendkanal aus. Übergeordnet könnte dieser eventuell als Bullenflagge zählen. Die Trendkanaloberkante befindet sich etwa im Widerstandsbereich, bestehend aus dem November und Dezember 2020-Hoch. Diese sind in der Kurregion von 50,00 bis 55,00 EUR zu finden. Von dort an ging es in einer Abwärtsbewegung bis auf in der Spitze 25,00 EUR zur Unterseite.

Finanztrends Video zu NIO



