Nio Aktie: Der Traum lebt!

Nio ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde an den Märkten. Das chinesische E-Auto-Unternehmen holt in Riesen-Schritten gegenüber Tesla auf. Die Marktkapitalisierung beläuft sich inzwischen immerhin auf gut 12 Milliarden Euro. Der Traum lebt trotz einiger Gewinnmitnahmen in den vergangenen Tagen weiter. Ist Nio die neue Tesla mit noch größeren Chancen?

Nio: Trend funktioniert

Jedenfalls konnte die Aktie am Donnerstag nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung