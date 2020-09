Nio Aktie: Ein Traum!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Nio Aktie überzeugt derzeit in jeglicher Hinsicht: Einerseits folgt der Aktienkurs seit Ende Mai einem Aufwärtstrend, der zu über 500 % Kursgewinnen führte und der Aktie so am gestrigen Tag ein neues Allzeithoch bei 20,85 USD bescherte. Andererseits weiß auch das Unternehmen selbst momentan durch positive Schlagzeilen zu überzeugen. In den Medien gilt Nio derzeit als größter Konkurrent von Tesla. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



