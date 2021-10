Nio-Aktie: Tesla-Deal hilft dem Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Nio Inc. (NYSE:NIO) werden nach dem Deal zwischen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und Hertz und der Veranstaltung Tech Day von Xpeng inmitten der Stärke der EV-Namen höher gehandelt.

Die Aktien von Nio wurden in der vergangenen Woche ebenfalls höher gehandelt, da das Unternehmen Berichten zufolge in der Lage sein wird, die jährliche Produktionskapazität in seinem Werk in



