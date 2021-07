Nio-Aktie: Technische Levels zu beobachten!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die großen Einzelhandelsanhänger von Nio, Inc. (NYSE :NIO) haben eine harte Zeit hinter sich, seit die Aktie am 1. Juli ein kurzfristiges Hoch von $55,13 erreichte. Jedes Mal, wenn es so aussieht, als würde die Aktie abheben, macht sie einen Großteil der Aufwärtsbewegung wieder rückgängig und befindet sich in einer glanzlosen Phase.Nio begann die Woche mit einer starken Note ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!