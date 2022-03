Nio-Aktie: Ab in den Süden!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Kurs der Nio-Aktie setzte am Donnerstag seinen dreitägigen Abwärtstrend fort und beschleunigte seinen Ausverkauf in Richtung des 2022er-Tiefs von 18,47 US-Dollar. An einem schwierigen Tag für die Wall Street-Indizes fiel die Nio-Aktie um 8,68 Prozent und schloss bei 19,88 US-Dollar. Inmitten des anhaltenden Russland-Ukraine-Krieges wurde der Schmerz der Nio-Aktie durch die Lieferkettenprobleme bei Ford und Rivian Automotive noch verstärkt.