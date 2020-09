Nio-Aktie – Starke Vola! Gut unterstützt!

Zum Wochenschluss zeigten sich die Nio-Aktien erst deutlich schwächer! So ging es erst kräftig abwärts bis auf eine Tagestief am Freitag bei 15,61$ – nachdem noch die Nio-Titel am Donnerstag der abgelaufenen Woche bei 18,70 aus dem Handel gingen! Immerhin ein Verlust von 16,5 Prozent! Doch im Tageshandel vom Freitag setzte wieder eine Erholung ein! Die Nio-Aktie konnte sich vom Tagestief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



