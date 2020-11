Nio-Aktie: Die Spannung steigt!

Die Nio-Aktie wurde in den letzten Wochen von vielen hervorragenden Neuigkeiten begleitet. An der Börse erfreuten vor allem Analystenkommentare die Stimmung der Anleger. Das Papier begab sich in einen steilen Aufwärtstrend, der bei 54,20 US-Dollar seinen bisherigen Höhepunkt fand. Das ist nicht weniger als ein neues Allzeit-Hoch. Obwohl es zuletzt keine schlechten Neuigkeiten zu hören gab, folgte darauf am Freitag eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



