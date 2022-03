Nio-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Kurse purzeln schon geraume Zeit doch jetzt kann das Unternehmen mit einer positiven Nachricht aufwarten. So gab es kürzlich bekannt, dass der Investmentarm Nio Capital mit seinen Partnern rund 400 Millionen Dollar eingesammelt hat. Dabei kommen die Themengebiete Digitalisierung und Dekarbonisierung in den Fokus. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Nio-Aktie jetzt zu kaufen.

Um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung