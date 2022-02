Nio-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Start auf dem europäischen Markt ist in Norwegen geschehen. Dort kam es bereits zum Einsatz der Batteriewechsel-Stationen. Das Konzept ist fantastisch. Man lädt die Batterie in nicht auf, sondern tauscht sie innerhalb von wenigen Minuten gegen eine bereits geladene um. Bis Ende 2025 plant Nio weltweit immerhin 4000 der Batteriewechsel-Station.



