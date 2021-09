Nio-Aktie: Soll die größte Änderung vornehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Nio Inc. (NYSE:NIO) wehrt sich gegen die Kritik an seinen mangelnden Softwarefähigkeiten, indem er ein neues intelligentes Betriebssystem auf den Markt bringt, berichtete cnEVpost am Dienstag.

Nio hat die NIO OS Version 3.0.0 veröffentlicht, die eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Interaktionsdesign hat und auch die Funktionserfahrung von NIO Pilot sowie NOMI optimiert, so der Bericht. Die neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



