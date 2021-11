Nio-Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bereits seit einigen Handelstagen kommt es zu einem Gerangel in der Kurszone von etwa 35,00 EUR. Falls die Nio-Aktie eine Bewegung über diesen relevanten Durchschnitt generieren kann, so kommt noch der abwärtsgerichtete Trendkanal in den Blick. Dieser muss zwangsläufig aufgebrochen werden, um für weiter steigende Kurse zu sorgen. Ist das auch noch geschafft, dann steht das Hoch vom 1. Juli dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung