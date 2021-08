Nio-Aktie: Sind das Kaufkurse?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Meldungen für den chinesischen E-Autobauer Nio sind derzeit uneinheitlich. Positiv sind ganz eindeutig die Expansionspläne sowie die jüngsten Verkaufszahlen. So sucht Nio einen Manager für Deutschland, um nach Norwegen nun auch in Deutschland Fuß zu fassen. So zumindest die Gerüchteküche entsprechend den Stellenanzeigen des Unternehmens.

Die verkauften Einheiten zeigen ebenfalls Wachstum an. Lediglich die heimische Konkurrenz ist noch schneller und besser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung