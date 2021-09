Nio-Aktie: Sie fragen, wir analysieren!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von Nio befindet sich in einem Abwärtstrend, seit sie am 1. Juli einen Höchststand von 55,13 $ erreicht hat. Am 10. September erreichte die Aktie ein höheres Hoch, und am 14. September bildete sie ein bärisches Doppel-Top-Muster knapp über der 39,50 $-Marke.

Im weiteren Verlauf des Trends erreichte Nio am 20. September einen Tiefststand von 24,54 $ und erholte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung