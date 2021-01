Nio-Aktie: Schon das Ende oder erst der Anfang?

Nio kämpfte in den letzten Tagen mit fallenden Aktien-Kursen. Seit Montag verlor der Titel des chinesischen Elektroauto-Herstellers an der New Yorker Börse über neun Prozent und schloss am 28. Januar mit einem Kurs von 58 US-Dollar. Ihr altes Jahreshoch erreichte die Aktie 2021 bisher nicht.

Dennoch wird Nio derzeit knapp zehnmal so hoch gehandelt wie noch heute vor einem halben Jahr – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



