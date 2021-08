Nio-Aktie: Rasant – wird der Markt aufgerollt?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio hat auch am Mittwoch die aktuelle relative Stärke untermauert. Erneut legte die Aktie gleich zum Handelsauftakt mächtig zu. Hintergrund dürften die Nachrichten der letzten Tage sein. Der chinesische Autobauer hat angekündigt, nun nach den Premium-Märkten auch den Massenmarkt erobern zu wollen. Zudem werden wir in Europa bald in den Fahrzeugen des Tesla-Konkurrenten fahren können oder dürfen. Wird der Markt nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



