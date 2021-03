Nio Aktie: Die Produktion darf nicht still stehen!

NIO Limited (NASDAQ:NIO) reihte sich am Freitag in eine Reihe von Autoherstellern ein, die aufgrund des Engpasses bei der Chipversorgung einige Produktionsausfälle hinnehmen mussten. Aber es scheint, dass Nio’s Schwierigkeiten nur von kurzer Dauer sind.

Nio sagte, dass sein Werk in Hefei, China, in der Lage sein sollte, die Produktion in einem normalen Tempo wieder aufzunehmen, nachdem eine fünftägige Abschaltung, beginnend ...



