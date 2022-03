Nio-Aktie: Probleme über Probleme!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Entwicklung der Nio-Aktie treibt Aktionären derzeit die Tränen in die Augen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers rund 50 Prozent an Wert verloren. Damit setzt Nio seine katastrophal schlechte Börsenperformance aus dem letzten Jahr, in dem der Kurs um 38 Prozent zurückging, nahtlos fort. Doch heute Morgen ging es mit der Nio-Aktie um fast 20 Prozent nach oben.



