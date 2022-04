Nio-Aktie: Partnerschaft mit WWF?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische EV-Hersteller Nio, Inc. (NYSE:NIO) gab am Freitag eine Kooperationsvereinbarung mit dem World Wide Fund for Nature bekannt. Das in Shanghai ansässige Unternehmen Nio gab bekannt, dass es eine strategische Zusammenarbeit mit dem WWF eingegangen ist, wobei beide Parteien als Co-Sponsoren des Projekts fungieren. Im Rahmen der Vereinbarung werden beide Unternehmen zusammenarbeiten, um ein sauberes und kohlenstoffarmes Energiekreislaufsystem in Nationalparks… Hier weiterlesen