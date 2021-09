Nio Aktie: Nio wählt Keysight zur Überprüfung der 5G- und C-V2X-Konnektivität!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Hersteller von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen NIO Inc(NYSE:NIO) hat sich für Lösungen von Keysight Technologies Inc (NYSE:KEYS) entschieden, um die 5G- und C-V2X-Konnektivität (Vehicle to Everything) zu verifizieren.

NIO hat sich für die 5G- und C-V2X-Netzwerkemulationslösungen von Keysight entschieden, um die Entwicklung von Premium-EVs voranzutreiben, die hauptsächlich auf den chinesischen Markt abzielen.

Keysight ermöglicht es NIO, 5G- und C-V2X-Designs gemäß den neuesten 5G



