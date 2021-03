Nio Aktie: Nio verkauft deshalb 31 Mio. $ Fabrikausrüstung an Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nio Limited’s (NYSE:NIO) Verkauf von Fabrikanlagen im Wert von 200 Millionen RMB (ca. 31 Millionen $) an den Rivalen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat dem chinesischen Elektrofahrzeughersteller geholfen, seine härteste Zeit im Jahr 2019 zu überstehen, berichtete cnEVpost am Mittwoch.

Was geschah

Nio verkaufte die Ausrüstung für die Stanzlinie, die es zuvor an Tesla bestellt hatte, um seine Kapitalkette während der schwierigsten Zeit aufrechtzuerhalten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung