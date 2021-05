Nio Aktie: Nio unterstützt Lidar-Zulieferer in einer 64-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Nio Inc. (NYSE:NIO) war unter den Geldgebern in der jüngsten Finanzierungsrunde des Lidar-Unternehmens Innovusion in Höhe von 64 Millionen Dollar, wie Reuters am Montag berichtete.

Was geschah

Die jüngste Finanzierungsrunde von Innovusion wurde vom staatlichen Investor Temasek aus Singapur angeführt und sah auch eine Beteiligung der Risikokapitalfirma Joy Capital. Nio Capital, der Investment-Arm von Nio, gehörte zu den bestehenden Investoren, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



