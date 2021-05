Nio Aktie: Nio arbeitet dafür mit chinesischer Elite-Universität zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Nio Inc. (NYSE:NIO) hat ein strategisches Kooperationsabkommen mit der University of Science and Technology of China (USTC) unterzeichnet, um bei der Erforschung intelligenter EV-Technologien zusammenzuarbeiten, berichtete cnEVpost am Sonntag.

Was geschah

Die beiden werden das USTC-NIO Smart Electric Vehicle Joint Laboratory gründen, um gemeinsam an wichtigen nationalen und lokalen Projekten zu forschen, so ein Bericht von cnEVpost.

