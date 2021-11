Nio-Aktie: Neue Ziele für das neue Jahr!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen Nio Inc. (NYSE:NIO) will seine Bruttomarge in den kommenden Jahren auf 25 % steigern, wie die Führungskräfte des Unternehmens am Dienstag in einer Telefonkonferenz nach den Geschäftszahlen erklärten.

Was geschah

Der Hersteller des Elektro-Geländewagens ES8 und der kommenden Limousine ET7 sagte, dass das Ziel erreicht werden kann, wenn das Unternehmen eine jährliche Produktion von 300.000 Elektrofahrzeugen erreicht, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung