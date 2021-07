Nio-Aktie: Nächster Schritt in Europa könnte der Kampf gegen Tesla im wichtigen Markt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio Inc. (NYSE:NIO) sucht laut einer Stellenausschreibung auf der zu Microsoft Corp.(NASDAQ:MSFT) gehörenden professionellen Netzwerkseite LinkedIn einen General Manager für die Leitung der Geschäftsentwicklung in Deutschland.

Der Schritt wird damit begründet, dass Nio seine Expansionspläne in Europa über Norwegen hinaus vorantreiben will, wo das Unternehmen ab September mit dem Verkauf des elektrischen siebensitzigen Geländewagens ES8 beginnen will.

Der LinkedIn-Post des in Shanghai ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



