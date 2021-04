Nio Aktie: Mehr Umsatz durch Lifestyle-App?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller. (NYSE:NIO) beeindruckt EV-Käufer in China mit seiner Lifestyle-App Nio Life. Was geschah Laut einem Bericht von Reuters sagte Nio’s User Relations Executive Calvin Shen, dass das Unternehmen seine Nio Life App so gestaltet hat, dass sie Kunden dazu verleitet, mehr mit dem Unternehmen zu interagieren. Die Nio Life App wurde im Jahr 2018 eingeführt. Shen sagte, dass, da der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!