Nio-Aktie: Mehr Fahrzeuge verkauft!

NIO Inc (NYSE:NIO) wird am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Auslieferungszahlen für November bekannt gegeben hat. Nio berichtete, dass im November 10.878 Fahrzeuge ausgeliefert wurden, was einem Anstieg von 105,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Auslieferungen setzten sich aus 2.683 ES8, 4.713 ES6 und 3.482 EC6 zusammen.

Nio gab bekannt, dass das Unternehmen seit Jahresbeginn 80.940 Fahrzeuge ausgeliefert



