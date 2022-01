Nio-Aktie: Mega!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Für das Unternehmen Nio ist ein Batterien-Tausch wesentlicher Bestandteil des Vertriebskonzepts. In Norwegen konnte Nio nun die erste Batterietausch-Station in Europa offiziell in Betrieb nehmen. Seit September vergangenen Jahres bietet der chinesische E-Autobauer seine Fahrzeuge in Norwegen an.

Der Konzern baut bei seinen E-Autos nicht ausschließlich auf klassische Ladestationen. Die Vehikel von Nio verfügen über Tauschbatterien, die innerhalb von 3 Minuten



