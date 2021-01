Nio Aktie: Die Marktkapitalisierung übersteigt $100 Milliarden!

Die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeug-Startups Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) wurden am Montag solide höher gehandelt, da die Investoren die bahnbrechenden Fortschritte verdauen, die das Unternehmen auf seinem Nio Day am Samstag bekannt gab.

Meilenstein erreicht

Dank der Aktienrallye nach dem Nio Day erreichte der EV-Hersteller am Montag den Meilenstein von $100 Milliarden Marktkapitalisierung. Die Reise zur $100-Milliarden-Marktkapitalisierung war ziemlich schnell. Um es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



