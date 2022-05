Nio-Aktie: Der Markt schlägt Alarm!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von Nio stürzte am Donnerstag ab und wurde zum Börsenschluss mit einem Minus von 15 Prozent gehandelt. Das Unternehmen wurde von der U.S. Securities and Exchange Commission als eine der vielen Aktien benannt, die in den USA von der Liste gestrichen werden könnten - und der Markt schlägt Alarm! Eigentlich keine überraschende Meldung Diese Entwicklung sollte eigentlich nicht… Hier weiterlesen