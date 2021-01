Nio Aktie: Limousine startet am 9. Januar!

Alle Augen sind auf das gerichtet, was Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) bei seinem jährlichen Nio Day am 9. Januar für seine Stakeholder auf Lager hat. Das Unternehmen hat einige Details bestätigt, darunter die Vorstellung seiner ersten Limousine.

Was passiert ist

Der Nio Day 2020, der in Chengdu stattfinden wird, wird die Einführung der ersten Flaggschiff-Limousine des Elektrofahrzeugherstellers mit der neuesten autonomen Fahrtechnologie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung