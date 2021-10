Nio-Aktie: Lange Warteschlangen in der Urlaubssaison?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio Inc. (NYSE:NIO) führte die langen Warteschlangen an den Ladestationen für Elektrofahrzeuge während der Ferienzeit auf die rasche Akzeptanz der umweltfreundlicheren Transportmöglichkeit in China zurück, berichtete cneVpost am Mittwoch unter Berufung auf eine Führungskraft des Unternehmens.

Der Gründer und Vorsitzende des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers , William Li, sagte, dass die Ladeerfahrung für die Kunden während des chinesischen Nationalfeiertags aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung