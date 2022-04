Nio-Aktie: Land in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie ist in den letzten Monaten schwer ins Schwimmen gekommen, wofür auch Gerüchte um ein mögliches Delisting in den USA verantwortlich waren. In dieser Hinsicht gab es nun aber Entwarnung. Worüber bereits am Freitag gemunkelt wurde, wurde gestern nun auch von den chinesischen Behörden bestätigt.

Demnach befindet sich gerade ein neues Gesetz in der Vorbereitung, welches es chinesischen Unternehmen künftig erlauben



